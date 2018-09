Fuori provincia - Dalle dieci di ieri sera, 24 settembre, sta divampando un vasto incendio boschivo sul Monte Serra a Calci. Alimentato da forti venti di tramontana, sta interessando la zona dei monti Pisani alle porte di Pisa; evacuate le frazioni di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana per un totale di 70 famglie cioè 500 sfollati. Titaniche le proporzioni del rogo, tanto che dalla Spezia si intravede, pur in una giornata non particolarmente tersa, una lunga striscia di fumo all'orizzonte che dalla Toscana invade il Mar Ligure. La distanza in linea d'aria tra le due città è di circa ottanta chilometri.



Il vento, con direzione prevalente da nordest, risulta molto variabile sul sito dell'incendio poiché questo situato sottovento al flusso e per ragioni morfologiche del rilievo. Le previsioni per la giornata di oggi annunciano condizioni pressoché invariate il che non faciliterà le operazioni di spegnimento. Tuttavia, dalle ultime informazioni evidenziate dalla modellistica, tra le ore 12 e le 17 sembra possibile un'attenuazione del vento con valori medi attorno a 15 km/h e raffiche attorno a 30 km/h.

25/09/2018 11:29:25