Fuori provincia - Incredibile la notizia che arriva da oltre Appennino. La Polizia di Stato di Parma ha intercettato un autobus di una scolaresca guidato da un conducente ubriaco. E' stato il professore accompagnatore di una scuola media brianzola, che viaggiava insieme a 23 ragazzi in gita scolastica a segnalare telefonicamente al 113 che il conducente del veicolo si trovava in condizioni psicofisiche alterate. All'inseguimento del bus si sono lanciate diverse volanti della Polizia stradale, una lo ha intercettato in territorio del comune di Fontanellato sull'autostrada A1.

La pattuglia ha controllato i documenti e sottoposto al test con etilometro il conducente, un italiano di 52 anni residente nella provincia di Varese. L'’esito delle prove effettuate mostravano un tasso di concentrazione alcolemica superiore ai 2 gr/l. Deferito alla autorità giudiziaria per l’applicazione della sanzione penale dell’arresto fino a 1 anno e 6 mesi e dell’ammenda sino a 9mila euro. La violazione, da cui consegue la revoca della patente di guida, costituisce oltretutto giusta causa di licenziamento.

I ragazzi in gita hanno perciò atteso l’arrivo di un nuovo autobus, messo a disposizione da una impresa della provincia di Parma, e dopo essere stati rifocillati anche grazie all’intervento di personale della Ssocietà concessionaria, che ha loro distribuito bevande e snack, sono ripartiti per la loro destinazione intorno alle 11.

REDAZIONE

11/05/2019 07:11:47