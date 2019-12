Fuori provincia - Dalle 8 di questa mattina il traffico ferroviario fra Parma e Vicofertile (linea Parma – La Spezia) è sospeso per il rinvenimento di un cadavere nei pressi dei binari. In corso la riprogrammazione dell’offerta e richiesti servizi sostitutivi con autobus. Sul posto l’Autorità Giudiziaria per i rilievi di rito.

