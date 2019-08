Incidente sulla Genova-Milano poi un guasto blocca la Tirrenica: ritardi sui binari

Fuori provincia - Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Pisa - Genova dalle 15:36 alle 16:28 per un guasto ad un passaggio a livello tra Torre del Lago e Viareggio. L'Ic 35665 proveniente alla Spezia Centrale da Milano è in ritardo di 91 minuti: sono gli ultimi effetti dell'incidente stradale avvenuto questa mattina fra Tortona e Arquata Scrivia che ha coinvolto la sede ferroviaria. Anche su quella tratta alle 14:05 è tornato regolare dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. I treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 130 minuti ma un po' tutti i convogli ancora adesso viaggiano con minuti di ritardo.

