Forte scossa di terremoto in Emilia avvertita anche in Liguria

Fuori provincia - C'è chi ha avvertito anche alla Spezia la breve ma potente scossa di terremoto che questa mattina ha fatto tremare la terra in metà Nord Italia. Epicentro in provincia di Piacenza, alle 11.42 i sismografi hanno segnato una magnitudo pari a 4.2. Altri fenomeni si sono poi succeduti nei minuti successivi e gli esperti hanno dichiarato lo sciame sismico ancora in atto. Nuove scosse alle 12.29 (magnitudo 2.0), 12.53 (2.6) e 13.16 (3.5).

REDAZIONE

16/04/2020 14:18:34