E' morto Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh: era ricoverato per Covid

Fuori provincia - Mondo della musica italiana in lutto: è morto Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. La notizia è stata annunciata da Loretta Goggi durante la puntata di 'Tale e quale show'. Da quel momento, il dolore corre sui social: numerosi i messaggi di cordoglio, ma soprattutto i ricordi. Il 72enne, che con la sua band è stato protagonista di tanti concerti anche alla Spezia e in provincia, si è spento verso le 22 in ospedale, dove era ricoverato per Covid.

Redazione

07/11/2020 11:27:19