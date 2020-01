- Confermati i primi due casi di infezione da nuovo Coronavirus 2019-nCoV nel nostro Paese. Si tratta di due turisti cinesi ricoverati dal 29 gennaio all’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. Le Autorità sanitarie regionali hanno messo in atto tutte le misure per tracciare i contatti in via precauzionale, in accordo con le misure già definite dal ministero della salute. Lo rende noto l'Istituto superiore di sanità. Si tratta di due turisti cinesi che si sono sentiti male ieri mentre si trovavano nella loro stanza d'albergo al Grand Hotel Palatino a Roma. Il caso è indipendente dalla situazione riscontrata a bordo di Costa Smeralda.