Fuori provincia - Tutti fermi tra Viareggio e Pisa i circa cinquecento militanti leghisti piemontesi e liguri che stanno tentando di raggiungere Roma per la manifestazione "Orgoglio Italiano". Il locomotore di un gestore privato che stava portando i manifestanti nella capitale, partito da Torino in mattinata e con fermate anche in Liguria, ha smesso di funzionare a pochi chilometri dalla città della Torre Pendente. Un fumo bianco è stato visto uscire dal mezzo, per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Oltre all'incertezza degli attivisti del Carroccio, che adesso attendono una soluzione per capire come e quando ripartiranno, il treno fermo sui binari ha portato a cascata a ritardi dei convogli di Trenitalia in transito sulla linea La Spezia-Pisa.

REDAZIONE

19/10/2019 10:18:44