Fuori provincia - Arriva da Roma, visto che da Via Fazio pare non muoversi foglia, una risposta alle incessanti richieste di tutela da parte del personale sanitario della Asl 5, quello che, nei fatti, sta tenendo in piedi le "baracche" del Sant'Andrea e del San Bartolomeo. Cgil, Cisl e Uil e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato ieri un Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità per l’emergenza da Covid-19.



Dispositivi di protezione individuale e test sono due degli argomenti sui quali maggiormente si dibatte sin dall'inizio dell'epidemia. In fatto di mascherine e tute, sino a una decina di giorni fa la situazione in Asl 5 era drammatica, oggi le cose sono leggermente migliorate con l'arrivo di materiale adeguato all'emergenza, ma le difficoltà negli approvvigionamenti impongono comunque un utilizzo parsimonioso da parte degli operatori sanitari, con un aumento di stress e inevitabili ripercussioni sulla qualità del servizio svolto.

Per quel che concerne i test la richiesta è invece quella di conoscere i numeri degli esiti dei tamponi ai quali sono stati sottoposti i dipendenti della Asl a contatto con i malati. Sin dalla prima settimana Asl ha svolto i tamponi su chi presentava sintomi o aveva un'elevata probabilità di aver contratto il virus. I campioni venivano inviati a Genova e i tempi di attesa erano piuttosto lunghi. Dalla scorsa settimana anche il Laboratorio analisi della Asl 5 ha iniziato ad elaborare i test, riducendo sensibilmente l'attesa dei risultati. Ma il problema resta: i risultati vengono comunicati ai singoli interessati (e ci mancherebbe), ma non c'è un dato complessivo, un numero che renda l'idea di quanti siano i contagiati tra il personale della Asl 5, peraltro ridotto all'osso dall'elevato numero di medici e infermieri in malattia.



Nel documento si chiede di assicurare al personale sanitario la fornitura di dispositivi di protezione individuale nella quantità adeguata e test per la diagnosi del Covid-19 in via prioritaria. Il protocollo stabilisce anche di definire percorsi di sorveglianza omogenei su tutto il territorio nazionale a cui devono essere sottoposti i lavoratori, in particolare quelli venuti a contatto con pazienti Covid positivi.



Un’altra necessità da garantire sono le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, senza compromettere la funzionalità delle strutture e utilizzando per le realtà private, in caso di sospensione delle attività, gli ammortizzatori sociali.

Le parti si impegnano affinché vengano rivisti gli aspetti normativi che possano garantire la proroga dei contratti e la stabilizzazione del personale sanitario e tecnico impegnato nell'Emergenza-Urgenza nonché l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, attraverso un piano di assunzioni straordinario e la proroga degli attuali contratti a tempo determinato in scadenza.



Il documento prevede inoltre l’istituzione di un Comitato nazionale a cui partecipano le organizzazioni sindacali per il monitoraggio e la segnalazione delle situazioni più critiche.

TH.D.L.

26/03/2020 16:47:29