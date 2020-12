La Toscana rimane zona arancione almeno fino al 20 dicembre

Fuori provincia - La notizia che moltissimi toscani si attendevano da giorni, purtroppo, non è arrivata. La Regione di Pegaso resta colorata di arancione almeno fino a domenica 20 dicembre. E a partire dal giorno dopo, comunque, saranno limitati in tutta Italia gli spostamenti fra le regioni. Un grosso colpo duro da incassare per molte categorie economiche, in primis ristoranti e bar che confidavano in un allargamento della stretta soprattutto nella settimana che di fatto precede i festeggiamenti natalizi. Niente da fare però. La Toscana resta, assieme ad altre quattro regioni, la sola col colore diverso dal giallo di cui saranno da domani colorate addirittura zone “in affanno” come Lombardia e Veneto.



La decisione è stata comunicata dal Ministero della Salute e sarà ratificata a brevissimo in un’ordinanza che porterà la firma del ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati che ieri, venerdì 11 dicembre, la cabina di regia ha fornito allo stesso ministro. Passano in giallo, da domenica 13 dicembre, le regioni Piemonte, Lombardia, Basilicata e Calabria.

Redazione

12/12/2020 12:19:22