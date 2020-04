Fase 2, ecco il testo del decreto del 26 aprile: aperture e divieti

- Il premier Giuseppe Conte ha presentato ieri sera la Fase 2 per le riaperture. Da oggi le aziende strategiche esportatrici potranno ripartire, presentando domanda ai prefetti. Anche i cantieri per l'edilizia carceraria, scolastica e per il contrasto del dissesto idrogeologico.Dal 4 maggio: spostamenti consentiti per motivi di salute, lavoro, necessità particolari e, nella stessa regione, per incontrare i parenti, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina; le aziende manifatturiere e i cantieri privati potranno riniziare l'attività; consentito il cibo da asporto in bar e ristoranti; mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi; consentite anche lo sport all'aperto.Dal 18 maggio: i negozi al dettaglio, i musei e le mostre potranno riaprire; gli atleti degli sport di squadra potranno allenarsi mantenendo le distanze.Dal 1° giugno: bar e ristoranti potranno riaprire con la metà dei posti a sedere e i camerieri indosseranno guanti e mascherine; anche estetiste e parrucchieri potranno riaprire.