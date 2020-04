Conte conferma: "Misure prorogate sino al 13 aprile". No all'ora d'aria per i bambini

- Il premier Giuseppe Conte ha confermato le anticipazioni rese al Senato dal ministro della Sanità Roberto Speranza (leggi qui ): le misure restrittive e di isolamento sociale per la lotta al contagio del coronavirus sono state prorogate sino al 13 aprile.L'unica novità rispetto alla quotidianità vissuta sino a oggi riguarderà gli atleti, i cui allenamenti al di fuori delle proprie abitazioni sono stati vietati onde evitare che le società sportive possano vessarli con la richiesta di sottoporsi a sedute di allenamento comuni.Non è stato introdotto, invece, alcuna possibilità di uscire per portare i bambini a fare una passeggiata."Si è trattato di una errata interpretazione di una circolare del Viminale - ha spiegato Conte - il cui significato era che i bambini possono andare con uno dei genitori che esce per fare la spesa nel caso che non possano essere lasciati a casa. Dobbiamo preservare il regime di attenzione e rispetto delle norme. Ci rendiamo conto dell'ulteriore sforzo e dell'ulteriore sacrificio che chiediamo agli italiani, ma se allentassimo adesso la morsa gli sforzi fatti sin'ora rischierebbero di essere vani. Pagheremmo un costo psicologico, economico e sociale e saremmo costretti a ripartire da capo: non ce lo possiamo permettere"."C'è solo una ristretta minoranza che non rispetta le regole e per questo abbiamo inasprito le sanzioni: non ci possiamo permette che arrechino danno a tutti. Spiace che questa proroga delle misure di contenimento capiti in occasione di una festività solenne e cara agli italiani come la Pasqua, ma dovremo affrontare anche questi giorni di festività in regime restrittivo. Questo sforzo ci consentirà di valutare una prospettiva futura con gli esperti. Nel momento in cui potremo allenteremo le procedure, ma non sappiamo ancora quando. A quel punto partirà la fase tre, quella della ripartenza e della ricostruzione".