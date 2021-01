Conte: "In arrivo impennata di contagi"

Fuori provincia - "Sta arrivando un'impennata di contagi. Dopo Gran Bretagna, Irlanda, Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici": così il premier Giuseppe Conte al Tg3. Intanto il governo ha incontrato le Regioni in vista delle nuove misure; sarebbe conformata la volontà di inserire nel Dpcm il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18. La scelta sarebbe stata ribadita nel corso della riunione con gli enti regionali, incontro nel corso del quale sono state illustrate anche le altre misure: conferma, per tutte le zone, della regola che consente al massimo a due persone di andare a trovare a casa parenti e amici, stop alla mobilità tra le regioni, anche tra quelle gialle, infine istituzione di una zona bianca laddove il contagio sia sufficientemente sotto controllo (l'idea sarebbe attivarla dove l'Rt è sotto lo 0.5). Intanto la fine del Conte due resta un'ipotesi concreta, vista la perdurante aria di crisi.

REDAZIONE

12/01/2021 09:12:51