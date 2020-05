Fuori provincia - Per chi in vacanza potrà andarci grazie al fatto che ha continuato a lavorare e percipire stipendio, per chi ha ottenuto i sussidi e la cassa integrazione, si prospetta la possibilità di ricevere il famoso bonus promesso dal governo. Non andrà chiaramente a tutti, ma sarà regolato da una serie di indicazioni a cominciare dalla misura-madre: per poterlo avere l' ISEE familiare non deve superare i 40mila euro e la cifra concessa sarà differente in base al numero di componenti del nucleo familiare, con possibilità anche per chi è single. Un single otterrà il minimo come contributo per il soggiorno vacanziero, 150 euro; una coppia avrà 300 euro; mentre una famiglia con bambini otterrà il massimo della cifra, comunque non superiore ai 500 euro.



Una condizione molto importante riguarda i metodi di prenotazione della vostra vacanza: il contributo statale è concesso soltanto se si pagherà la struttura “senza l’ausilio l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali tematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”. Niente Booking o Airbnb, tanto per fare degli esempi, ma la classica prenotazione diretta telefonando a hotel, agriturismi e altri posti.



A questo proposito è importante sapere che il bonus vacanze potrà essere speso solo in quelle imprese che risultano classificate con codice Ateco 55: si tratta delle tipiche strutture per l’accoglienza dei turisti come i villaggi o gli hotel, i campeggi, gli agriturismi e i bed & breakfast. E per una volta non si dovrà passare tramite l’Inps e procedure burocratiche complesse per averlo: il contributo per alloggiare nelle strutture potrà essere richiesto direttamente all’hotel o al villaggio che avete intenzione di prenotare. Il bonus avrà validità a partire dal 1° Luglio 2020 fino al 31 dicembre di quest’anno: niente voucher del corrispettivo, il funzionamento di questo contributo prevede due agevolazioni. L’80% vi sarà corrisposto come sconto rispetto al prezzo imposto per il soggiorno dalla struttura, l’altro 20 % vi sarà reso come detrazione del credito di imposta nella dichiarazione del reddito.

