Fuori provincia - “È verosimile aspettarci in questo fine settimana nuovi casi di positività al coronavirus che sono in parte effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana, quando abbiamo visto folle assembrate al mare, nelle stazioni sciistiche, agli aperitivi. L'incubazione è di 4-7 giorni”. Parole senza sconti quelle rilasciate ieri in conferenza stampa dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Secondo il vertice della massima autorità sanitaria italiana, quindi, parte delle persone che una settimana fa si è data alla pazza gioia e alla vita sociale “probabilmente mostrerà una sintomatologia. È un’ipotesi, vedremo le curve, speriamo di essere smentiti dai fatti”. Con l'auspicio che questo sia un weekend vissuto dagli italiani nel rispetto delle norme, come auspicato ieri anche dal governatore Toti.



Il professor Brusaferro ha anche fornito informazioni sul farmaco per l’artrite reumatoide utilizzato in forma sperimentale a Napoli quale argine al coronavirus: “In queste ore Aifa ha riunito il comitato tecnico scientifico, si stanno analizzando le evidenze disponibili rispetto ai principi attivi e credo stia deliberando la possibilità di avviare una sperimentazione per meglio comprendere“. Brusaferro infine è altresì sulla portata mondiale dell’epidemia: “Ci troviamo di fronte a una crisi globale. Nessun Paese si può considerare esente. Una crisi globale vuol dire che l’unico modo che abbiamo per fronteggiarla è condividere dati e pratiche per riprodurre quelle che funzionano”.



REDAZIONE

14/03/2020 11:44:02