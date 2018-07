- C'era anche niente meno che Pablito Rossi, eroe del Mundial 1982 in Spagna, all'ormai consueta annuale adunata della Cena in Bianco. L'unconvential dinner che si tiene in decine di città in tutta Italia con la particolarità della location, svelata soltanto all'ultimo momento, conquista Piazza Brin che mangia e beve per "riscaldare" l'atmosfera per poi lasciarsi andare a danze sfrenata fino al gong della mezzanotte. Una cena che ogni anno raccoglie sempre più persone, di bianco vestite che approfittano delle condizioni climatiche ideali, per sfoggiare le loro mise estive. E ieri sera nella piazza simbolo del quartiere umbertino, tutto è iniziato nel pomeriggio con l'allestimento di tavoli e sedie, gli accessori di benvenuto, i centro-tavola. La musica è partita piano mentre le tovaglie bianche attendevano l'arrivo dei primi commensali, con la loro cena al sacco, portata da casa. Fiori, candele, corone hanno fatto il resto rendendo l'atmosfera esattamente quella che si erano prefigurati gli instancabili organizzatori con il comitato “Vivi il centro” come sempre in prima linea.

P.V.

23/07/2018 09:42:24