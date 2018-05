- Presidio anche alla Spezia ieri per la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia, una ricorrenza promossa dall'Unione europea che si celebra ogni anno dal 2004, per ricordare il 17 maggio 1990, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di rimuovere l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali. In tutto il mondo, le celebrazioni per l’IDAHOBIT uniscono milioni di persone a sostegno del riconoscimento dei diritti civili per tutte e tutti, a prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, mentre in Italia ancora nessuna legge è stata approvata per combattere le discriminazioni dettate dall’omofobia o dalla trans fobia. Alla Spezia sono stati il circolo Uaar, e l’associazione RAOT (Rete Anti Omofobia e Transfobia) ad organizzare un gazebo informativo in Piazzetta del Bastione, a partire dalle 16, durante il quale è stata proposta una sfilata di stereotipi di tutti i tipi.

18/05/2018 07:55:55