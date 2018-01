Cinque Terre - Val di Vara - Il Cai La Spezia e la sottosezione Valdivara-Riviera incontrano i propri sostenitori e simpatizzanti allo Shoppin di Brugnato nel pomeriggio di sabato 27 gennaio alle 16.30. Alla Gallery dedicata alla Val di Vara, avrà luogo la presentazione del libretto gite 2018 del Cai della Spezia. Laila Ciardelli e Carlo Mazza, rispettivamente Presidente Cai La Spezia e Presidente della Sottosezione Val di Vara-Riviera, presentano ai soci e a quanti sono interessati all’attività del Club Alpino Italiano, il programma completo delle attività del 2018. Sarà consegnato ai presenti il libretto delle varie iniziative che abbracciano i molteplici settori di attività del Cai, dalle escursioni alla portata di tutti che sviluppano , in particolare, l’aspetto naturalistico e storico a quelle più legate all’ambiente montano e alla speleologia. L’attività del Club Alpino Italiano della Spezia si muove nell’escursionismo, nella sentieristica, nella tutela dell’ambiente montano, nella solidarietà, nella speleologia, nell’alpinismo, nell’alpinismo giovanile, nell’arrampicata sportiva, nello scialpinismo con le scuole nelle quali operano istruttori nazionali e regionali titolati all’insegnamento delle varie discipline; una grande famiglia pronta ad accogliere quelle persone che desiderino conoscere più profondamente il territorio che le circonda mettendosi a disposizione per tutelarlo con attività di volontariato. E' in corso il tesseramento per il 2018: chi fosse interessato può presentarsi nella sede di Via Napoli 156 oppure telefonare allo 018722873.

