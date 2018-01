Cinque Terre - Val di Vara - "Anno nuovo, nuovi rincari. L' aumento di 10 centesimi del tratto autostradale Borghetto - Brugnato - La Spezia, ora a quattro euro e 40, rappresenta l' ennesimo scandalo ai danni dei numerosi lavoratori pendolari della Val di Vara, costretti a subire uno dei pagamenti più cari d' Italia". Così interviene Andrea Licari, consigliere comunale di opposizione a Borghetto Vara e referente provinciale di Possibile. "Come se non bastasse - prosegue -, i costi colpiscono anche enti di fondamentale importanza quali l' Anpas, impegnati quotidianamente nel trasporto di anziani all' Ospedale di Spezia. In qualità di consigliere comunale presenterò un ordine del giorno in cui verrà chiesto all' amministrazione borghettina di adoperarsi nei confronti della Regione Liguria affinché i costi possano essere ridimensionati. Nella speranza che, in un' ottica unitaria, facciano lo stesso anche tutti gli altri consiglieri della Val di Vara".

05/01/2018 21:27:55