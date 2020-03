Cinque Terre - Val di Vara - Terremoto politico istituzionale a Brugnato, con il vice sindaco Paola Brosini e l'assessore Roberto Venturini – che assieme al sindaco Corrado Fabiani formano la giunta – che si fanno ufficialmente da parte con la presentazione, stamani, di formali e irrevocabili dimissioni dagli incarichi di governo. Il nodo della questione è la gestione dell'emergenza coronavirus, in particolare, come spiegato dalla Brosini, “non essere stati informati sulla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Comune”. Insomma, una bomba politica nel bel mezzo di uno dei periodi più difficili degli ultimi decenni. “Andava fatta subito una comunicazione, non procedere a senso unico senza confronti. Ci siamo trovati in difficoltà con tutti coloro che ci chiedevano spiegazioni, ma purtroppo non sapevamo nulla di più al riguardo. Ci siamo sentiti per l’ennesima volta esclusi, soprattutto da una situazione così difficile per tutti. Credo che tutti, e noi amministratori in primis, avevano diritto di conoscere da subito ciò che stava accadendo nella struttura e nel paese”. E per struttura si intende la Rsa Sacro Cuore, dove si sarebbero verificati, tra ospiti e operatori, alcuni casi di positività al Covid-19. Nelle scorse ore l'appello del primo cittadino, che ha chiesto un intervento di Alisa, in particolare per avere più tamponi.



“Non abbiamo mai chiesto nomi ma numeri - continua la dimissionaria Brosini -, non sarebbe stato additato e condannato nessuno, anzi una trasparente comunicazione di dati avrebbe reso tutti più tranquilli, attenti e responsabili. Proveranno ad accusarci dicendo che abbandoniamo la nave nel momento del bisogno, ma non è così. Crediamo che far parte di una maggioranza significhi condividere i problemi e risolverli insieme. Non è corretto per nessuno, tantomeno per i membri della giunta comunale e del consiglio, apprendere le notizie dai giornali”. L'ormai ex vice sindaco (con deleghe quali Bilancio, Commercio e Tributi) della giunta Fabiani, civica di centrodestra in sella dal 2016, nella lettera di dimissioni, parla di mancanza di “gioco di squadra” e di “fiducia”, spiegando che alla grana di questi giorni di aggiunge “la scarsa lungimiranza di alcune scelte effettuate” da Palazzo civico. “Sapere che nel nostro comune era in atto da giorni un focolaio avrebbe responsabilizzato di più ognuno di noi”, aggiunge Brosini. Su analoga lunghezza d'onda le motivazioni addotte da Venturini, che lascia deleghe quali Lavori pubblici e Urbanistica e spiega che, oltre a dimettesi da assessore, lascia anche la carica di consigliere comunale. “Non mi sento più rappresentante né della maggioranza di cui faccio parte, né tantomeno dei cittadini, visto che pur chiedendo chiarimenti al primo cittadino sui problemi di salute pubblica e avendo avuto tutte le rassicurazioni del caso, un giorno dopo mi trovo a leggere su un articolo di stampa notizie tutt'altro che confortanti, che prima erano celate”. A differenza di Venturini, l'ex vice sindaco Brosini resterà in consiglio comunale: “Nel rispetto di coloro che mi hanno sostenuto con il voto di preferenza – scrive - assicuro il mio impegno e il mio contributo nelle modalità che mi saranno possibili, da semplice cittadina, per la crescita del nostro paese”.



N.Re

Redazione

23/03/2020 17:26:45