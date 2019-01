Cinque Terre - Val di Vara - "Ancora una volta la propaganda messa in campo dalla giunta di Brugnato non aiuta a risolvere i problemi dei cittadini". Esordisce così il gruppo consiliare Democratici per Brugnato nel suo intervento sul servizio di trasporto pubblico sul territorio comunale.

"Nelle settimane scorse l’amministrazione aveva assicurato di aver risolto il problema di una corsa dell’autobus che non transita più per il borgo. La situazione, ancora oggi, non è cambiata! Le scuole hanno ripreso il loro percorso didattico e gli autobus non hanno cambiato ancora il loro di percorso. A noi hanno insegnato che prima di dare per fatta una soluzione del problema - affermano i consiglieri di opposizione - si deve avere la certezza che ciò accada veramente. Altrimenti è solo propaganda e cattiva amministrazione. Non basta avere stanziato le risorse. Non è sufficiente avere fatto la determina di spesa. Serve che ci sia l’intervento della Provincia. Serve discutere con la Provincia della necessità che l’autobus passi dal paese. Noi, per rispetto istituzionale, per prima cosa avremmo parlato con l’ente che ha la delega sul Tpl e successivamente, dopo aver avuto il via libera, avremmo fatto gli atti amministrativi per incrementare la percorrenza. Il 2019 è iniziato, le scuole sono iniziate ma il nuovo servizio no", concludono.

REDAZIONE

09/01/2019 13:20:54