Giovedì si insedia il nuovo Consiglio comunale di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - È in programma giovedì 8 ottobre, alle 21, la prima seduta del nuovo consiglio comunale, che si svolgerà a porte chiuse e nel rispetto delle norme a protezione dal rischio di contagio del virus Covid-19. L’assemblea si aprirà con l’esame della compatibilità degli eletti, dopodiché si procederà all’elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio, al giuramento del sindaco, alla comunicazione delle nomine dei componenti la giunta e dei consiglieri delegati, alla nomina delle commissioni consiliari permanenti, della commissione elettorale e della commissione di aggiornamento degli albi dei giudici popolari in corte d’assise e corte d’assise d’appello. Poi si definiranno gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, per chiudere con la determinazione dei compensi degli amministratori ai fini del rispetto dell’invarianza di spesa.

Redazione

06/10/2020 10:36:51