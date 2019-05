Cinque Terre - Val di Vara - Sarà Kristopher Casati il presidente del rinnovato consiglio comunale di Follo. Spetterà all'assessore all'ambiente del Comune della Spezia – che domenica scorsa ha incassato la bellezza di 407 preferenze - orchestrare i lavori della massima assemblea civica follese. Nella passata legislatura la carica era stata ricoperta dal sindaco Giorgio Cozzani, prassi questa abbastanza comune nelle piccole realtà. Resa nota anche la squadra di governo della neo prima cittadina Rita Mazzi, che ha scelto di tenere per sé le deleghe a turismo, sportello Europa, politiche del lavoro, partecipazione e trasparenza, ambiente e ciclo dei rifiuti, comunicazione, cura e decoro del comune.



Nomina a vice sindaco e ad assessore a sanità, scuola, cultura, pari opportunità, trasporto pubblico e mobilità e società partecipate per Laura Sardi, la seconda più preferenziata (295) della lista di centrodestra creata su impulso dei Popolari e non priva di elementi trasversali. Lorenzo Rossi (238 preferenze), che assieme a Casati quest'inverno ha dato vita alla 'fronda' contro Cozzani che ha poi portato alla spaccatura del centrodestra, è il nuovo assessore a bilancio, tributi, patrimonio e risorse finanziarie. Corrado Vezzi, il cui nome nelle urne è stato scritto 159 volte, è stato scelto dalla Mazzi quale assessore a urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni ed edilizia privata. Quarto e ultimo membro della quadra di governo Pasquale Giacomobono (115), assessore a servizi sociali, politiche per famiglia e infanzia, lavoro, municipale, sport ed eventi sportivi, gestione società sportive.



Non finisce qua, ci sono infatti deleghe per tutti gli altri consiglieri. Marina Ricco (162 preferenze) si occuperà di gestione strutture pubbliche, tutela degli animali e agricoltura. Roberta Fabbri (143) di commercio, organizzazione eventi, attività produttive e sviluppo economico. Infine Gabriele Contin (74) sarà consigliere delegato a politiche giovanili, tempo libero, frazioni, protezione civile, informatizzazione dell'ente e del territorio. “Le elezioni hanno deciso, oggi l’amministrazione ha il dovere di realizzare. Questo il mandato che i cittadini di Follo ci hanno dato, questo il nuovo governo di Follo. A soli tre giorni dalla nomina, è pronta la nuova giunta. Una squadra coesa e complice anche nell'affidamento degli incarichi”, il commento che arriva da Palazzo civico.



N.R.

30/05/2019 17:35:18