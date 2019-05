Cinque Terre - Val di Vara - A Bolano vince la continuità. Alberto Battilani, 54 anni, sindaco uscente, centrosinistra, è stato infatti confermato dagli elettori alla guida del comune della bassa Val di Vara. L'esponente Pd ha avuto la meglio sulla candidata del centrodestra unito Alessandra Mari, esponente della Lega. Tra gli obbiettivi dichiarati di Battilani per questo secondo mandato ci sono l'assegnazione e la partenza dei lavori per il ponte tra Ceparana e Santo Stefano. Per Battilani si apre quindi il secondo mandato da sindaco bolanese. In precedenza è stato sindaco di Calice al Cornoviglio.

