Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria sulla linea Genova - La Spezia nel tratto delle Cinque Terre. I lavori nella galleria tra Riomaggiore e La Spezia e al marciapiede della stazione di Riomaggiore, che prenderanno il via la prossima settimana, hanno l'obiettivo di risolvere definitivamente alcune criticità legate alla sicurezza. "L'allargamento del marciapiede nella stazione risolverà definitivamente un problema storico, segnalato molte volte da cittadini e amministratori - spiega l'assessore al turismo e ai trasporti Gianni Berrino - mentre i lavori nella galleria Biassa sono finalizzati a prevenire allagamenti. Rfi, che ha già investito 5 milioni nelle stazioni e sulla linea delle Cinque Terre e ne impiegherà altri 3,7 per questi interventi, ha individuato il periodo dell'anno che ha minore impatto sul flusso turistico e che consentirà di terminare i lavori prima dell'avvio del servizio stagionale del Cinque Terre Express, previsto per la prima decade di marzo. Il tavolo aperto nei mesi scorsi con amministratori e pendolari ha permesso di condividere la programmazione delle modifiche all'orario necessarie, dato che nella galleria sarà percorribile un solo binario e passeranno quattro treni ogni ora: monitoreremo attentamente la situazione nei primi giorni, pronti a intervenire per chiedere modifiche e integrazioni in base alle esigenze che dovessero emergere".





Redazione

03/01/2020 20:55:40