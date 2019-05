Cinque Terre - Val di Vara - Ivano Barcellone è il nuovo sindaco di Pignone. Il candidato del centrodestra, esponente dei moderati di Liguria Popolare, ha infatti sconfitto l'avversario sostenuto dal centrosinistra, Guido Morelli. I dati ufficiali non sono ancora stati pubblicati, ma lo spoglio delle due sezioni è concluso e non ci sono più dubbi: Pignone ha cambiato colore.



"La gente aveva voglia di cambiare - afferma Barcellone ai microfoni di CDS prima ancora di andare in Comune per festeggiare con i suoi - e lo ha dimostrato. Ringrazio tutti gli abitanti e tutti coloro che mi hanno votato e riponendo fiducia nelle nostre idee. Spero di riuscire a ripagarla al meglio. E' stata una vittoria sudata ma fortemente voluta da tutti. Rappresenta una novità per il paese che dopo 25 anni di amministrazioni di centrosinistra ha chiesto un cambio di rotta sotto tutti i punti di vista. Cambio di rotta che ci sarà".

Quando gli chiediamo quale sarà la prima cosa che farà domani, quando si siederà alla scrivania appartenuta sino a pochi giorni fa a Mara Bertolotto, risponde: "Non ci ho pensato, ma di certo inizierò a lavorare per attuare il nostro programma. Per noi quei punti sono quelli che contano davvero, e li realizzeremo".



"Grande soddisfazione e orgoglio per la vittoria di Barcellone – fa sapere il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare, Andrea Costa –. Sono lieto che l’amico Ivano abbia dato la sua disponibilità a far nascere e guidare questa nuova esperienza sul territorio di Pignone che rappresenta un vero cambiamento dopo decenni di amministrazione di sinistra. La lista civica che lo ha sostenuto nella vittoria è una grande squadra formata da componenti di elevate capacità: il nostro impegno è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini. Ivano è un amico prima che un collega politico e vederlo oggi come sindaco rappresenta un motivo di gioia perché saprà rappresentare in modo eccellente il mandato che gli è stato conferito dai cittadini a favore del loro bene comune. Conoscendolo, sono certo che già da domani si dedicherà con impegno e alacrità nel suo nuovo incarico come Sindaco di tutti i cittadini a disposizione dell’intera collettività”.

TH.D.L.

27/05/2019 15:26:35