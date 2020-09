"Qualcuno pulisca le strade di Castiglione Vara dalla vegetazione"

Cinque Terre - Val di Vara - "A Castiglione Vara e dintorni la situazione delle strade invase dalla vegetazione è a dir poco pessima: la Provincia intervenga al più presto per evitare il protrarsi di un disagio ormai in atto da troppo tempo. Capiamo le difficoltà economiche dell'ente provinciale, ma con la sicurezza dei cittadini non possiamo tergiversare. Motivi per i quali presenteremo a breve un'interrogazione urgente in Comune a Beverino e in Provincia per avere rapide risposte e soprattutto interventi immediati".



Andrea Licari, Consigliere Provinciale

Francesco Pietrobono, Consigliere Comunale Beverino

13/09/2020 17:48:49