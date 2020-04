'Bella ciao' dal campanile, il leghista Rosson si scaglia contro il parroco

- Il suono delle campane, poisuonata con la tromba. Così la chiesa parrocchiale di Santa Caterina, a Bonassola, ha voluto omaggiare il 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia da parte degli Alleati e delle forze partigiane. Una scelta - immortalata da un video diffuso dalla pagina della Pro Loco - che non è piaciuta ad Alessandro Rosson, bonassolese, capogruppo provinciale della Lega. “Come cittadino e consigliere provinciale sono rimasto esterrefatto nel sentire la canzonesuonata dal campanile. Vorrei sapere perché il parroco Don Giulio ha permesso che qualcuno salisse sul campanile della nostra parrocchia per suonare qualcosa che non c’entra niente con la fede cattolica, un fatto per me inaudito che neanche a tempi di Don Camillo e Peppone sarebbe successo”. L'ex esponente di Fratelli d'Italia non rincara il suo attacco al parroco, noto per le sue posizioni progressiste. “Capisco che il nostro parroco si senta un politico mancato e limitato dall’abito talare – continua Rosson -, ma gli consiglio fortemente di levarsi il collarino prima di fare quello che vuole. Ho avvisato subito la curia e il vescovo sul grave comportamento tenuto da Don Giulio. Mi chiedo cosa sarebbe successo se questo fatto fosse accaduto in una moschea, in un tempio buddista o in una sinagoga, anzi mi correggo non sarebbe proprio potuto succedere. Ognuno può manifestare liberamente la propria opinione, ma strumentalizzare il campanile di una chiesa imponendo a tutto il paese di Bonassola l’ascolto di Bella ciao è semplicemente vergognoso”.