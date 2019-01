Cinque Terre - Val di Vara - Il New York Times, non esattamente il giornalino della scuola, ha messo giù le cinquantadue mete del 2019: 52 places to go. Tra esotismo e modernità, spiagge e suggestioni naturalistiche, attraversando tutti i continenti. Apre la Puerto Rico del post uragano, chiude l'ecoturismo dell'isola di Tahiti. L'Italia si ritaglia due piazze: la 18ma, dove c'è la Puglia, e la numero 25, cioè il Golfo Paradiso, una “pacifica scheggia di costa raramente battuta dai viaggiatori”, giusto in mezzo “la modaiola Portofino e l'industriale Genova”.



Da rilevare non ci sono soltanto le ragioni per far tappa nel Golfo Paradiso. Ma anche quelle per cui evitare le Cinque Terre e Porto Venere. Scrive il Times: “Le più note località della riviera ligure – Portofino, Cinque Terre, Porto Venere – oggi sono sopraffatte dai turisti, un problema così serio che per alcune zone le autorità si sono confrontate sulla possibile applicazione di misure per arginare il flusso quotidiano di visitatori”. Parole che fanno male, ma che certo non suonano imprevedibili.





REDAZIONE

10/01/2019 22:26:40