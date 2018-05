- E' stata innaugurata domenica 20 maggio in occasione della giornata modiale delle api la nuova sede dell’Apicoltura Ribaditi. La struttura, sorta in località Santa Maria a Calice al Cornoviglio, consiste in un fabbricato di nuova realizzazione che offre ampi spazi dedicati alla produzione, al confezionamento del miele e di tutti i prodotti dell’alveare. Particolare attenzione è stata riservata alla zona di vendita dove è possibile degustare i prodotti aziendali, in un ambiente curato, raffinato e accogliente. I lavori erano partiti diversi mesi fa ( Xqui l'articolo )."Il nostro scopo - sottolinea la titolare- è quello che oltre ad acquistare i nostri prodotti i clienti che ci vengono a trovare provino delle emozioni, sensazioni che si ricorderanno una volta tornati a casa, apprezzando ancora di più il nostro miele". Gradito è stato l’intervento del sindaco di Calice Mario Scampelli che con parole eloquenti ha ripercorso la storia dell’azienda Ribaditi. La benedizione impartita da Don Valerio Tanchio sia di buon auspicio per il proseguo dell’ attività. Numerosi i partecipanti, che dopo gli auguri portati alla famiglia Ribaditi hanno potuto degustare e apprazzare un ricco buffet realizzato da Luca Bini.

