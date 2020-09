“Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”, il bando è ancora attivo

- Il Gal “Montagne, Coste e Valli Spezzine” ha approvato, lo scorso 10 giugno, il Bando di finanziamento “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole” sottomisura 6.4.4, destinato agli agriturismo collocati nello specifico territorio della Val di Magra e Val di Vara e posti a non più di 5 Km di distanza, in linea d’aria, dalla rete infrastrutturale al servizio delle percorrenze escursionistiche (oggetto della sottomisura 7.5.4A “Interventi di adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di lunga percorrenza”).Il Bando, che scade alla fine di settembre, permette di accedere a co-finanziamenti (pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta per gli agriturismi) necessari a sostiene investimenti per l’adeguamento di beni immobili (miglioramento e/o creazione di agriturismi). Tali interventi, per essere sostenuti, devono essere immediatamente eseguibili al momento della presentazione della domanda, cioè dotati di tutti i titoli necessari ad attestare l’immediata eseguibilità (concessioni, permessi, autorizzazioni, pareri, eccetera), con la sola eccezione dell’attestazione relativa alla prevalenza e alla connessione dell’attività agricola con quella agrituristica, per la quale è sufficiente la presentazione della domanda, come meglio specificato nel bando.Il presente Bando rientra nel progetto integrato “Turismo Attivo” che si compone di una serie di azioni specifiche mirate alla costruzione di una rete infrastrutturale a servizio del turismo rurale e che valorizzi l’ambiente naturale. La Misura 6.4.4 del progetto integrato “Turismo Attivo” rientrano nel focus area 6.a “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” e 6.b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, approvati e ammessi a finanziamento in forza del Decreto del Direttore del Settore Politiche agricole e della pesca n. 44 del 07/03/2017 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito PSR Liguria 2014-2020).Il bando è consultabile cliccando qui