Cinque Terre - Val di Vara - Serata dedicata ai giovani ieri sera a Shopinn - 5Terre Outlet Village di Brugnato dove Fabio Rovazzi è stato ospite dell'ormai tradizionale appuntamento con le “Summer nights”. Tra un brano e l'altro il cantante, youtuber e attore milanese ha raccontato le tappe fondamentali di una carriera travolgente che nel giro di pochi anni lo ha portato ad essere uno degli artisti più “cliccati” della Rete grazie a brani come “Andiamo a Comandare”, “Tutto molto interessante”, “Volare” e la recente “Faccio quello che voglio”. Una popolarità confermata dai tantissimi presenti che hanno approfittato dello spettacolo anche per dedicarsi a un po' di shopping in tempo di saldi.

