Cinque Terre - Val di Vara - E' il weekend de 'L'eco della musica', festival di musica e trekking per le frazioni e i boschi di Bonassola. Di seguito, il programma della manifestazione.







Sabato 13 ottobre

ore 9.00 ritrovo presso la Nuova Pro Loco di Bonassola: inizio camminata

ore 10,30 Salto della Lepre: interventi musicali di Claudio Carboni e Carlo Maver

ore 11.30 Concerto nel bosco di Fabio Rinaudo

ore 12.30 Pranzo presso la Casa del Popolo di Montaretto

ore 15.00 Prosegue il cammino verso loc. Gaggi e S.Giorgio

ore 18.30 Concerto di Carlo Maver e aperitivo sul sagrato della Chiesa di San Giorgio



Domenica 14 ottobre

ore 6.30 alla Madonnina della punta: Concerto di Sergio Altamura - a seguire colazione

ore 11.00 loc. Serra: Concerto di Vittorio Carniglia “Storie in bottiglia”

ore 12.30 Pranzo su prenotazione a Bonassola

Quota di partecipazione € 40,00 comprende :

- guida durante il trekking di sabato e domenica

sabato: partenza da Bonassola ore 9,30 presso la Nuova Pro Loco di Bonassola - Salto della Lepre - Montaretto - Gaggi - Piani di S. Giorgio - S.Giorgio

domenica: ore 7.00 Madonnina della punta - Bonassola - loc. Serra - Bonassola

- Pranzo del sabato presso Casa del Popolo di Montaretto

- Colazione della domenica alla Madonnina della punta

- Aperitivo loc. S. Giorgio

Fuori iscrizione - non comprese nei 40 € :

- cena di venerdì 12 su prenotazione, presso la Casa del Popolo di Montaretto

- Pranzo di domenica 14 a Bonassola su prenotazione c/o Maralbi 3395740851

Per chi volesse partecipare ad un singolo giorno:

- giornata di sabato € 25

- giornata di domenica € 20

- bambini di eta' compresa tra i 7 e i 12 anni : € 10

- bambini fino a 7 anni gratis

I concerti sono gratuiti

Per iscriversi:

Nuova Pro Loco di Bonassola, Via F.lli Rezzano

nuovaprolocobonassola@gmail.com - tel. 3664226468 - dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19

Termine iscrizioni: 8 ottobre 2018

Informazioni sul programma

3398541913 ostello@montaretto.it

www.montaretto.it - https://www.facebook.com/ecodellamusica/



Maggiori informazioni: nuovaprolocobonassola@gmail.com

REDAZIONE

12/10/2018 22:34:53