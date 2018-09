Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco delle Cinque Terre è protagonista a "Geo", la trasmissione condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi con la nuova edizione. Geo è un programma televisivo di Rai 3 che va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana che precede il TG3 e la domenica mattina. È condotto da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi, biologo e fotografo amante della natura. Nella puntata di domani, in onda dalle 16.30 sul terzo canale nazionale, l'inviato Andrea Gennai segue la Vendemmia nelle Cinque Terre.

