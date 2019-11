Cinque Terre - Val di Vara - Il Presepe luminoso più grande al mondo, 15mila luci pronte a dare vita alla fantastica opera creata con passione da Mario Andreoli, che da 58 anni è diventato simbolo del borgo di Manarola nel mondo. Come tradizione nella giornata dell'8 dicembre, il Club Alpino Italiano, sezione della Spezia, insieme all'associazione "Gli amici del presepe di Mario", organizza una fiaccolata ai piedi della collina Collora, dove si trova la maestosa opera luminosa. A conclusione della fiaccolata, per le ore 17 circa, la rappresentazione natalizia del maestro Andreoli verrà incorniciata dai fuochi artificiali. Il programma dell'escursione prevede per il primo gruppo ritrovo alle 8,45 a Fabiano in Via Litoranea delle Cinque Terre con percorso attraverso il sentiero 526 (scala Marani) - Coregna - sentiero 527 - Campliglia - sentiero 535 - Nozzano - sentiero 504 - Valico S. Antonio - AV5T - Telegrafo-SVA - Lemmen - Montenero - Bargòn (Litoranea) - Via Litoranea - Imbocco galleria Corniolo - sentiero 531 - Corniolo - sentiero 532 - sentiero 532C - Groppo - sentiero 506V - tratto carrozzabile - Volastra - sentiero 506 - via Tulipano blu - Collora - Manarola (p.za Duomo) per circa 6,30h. Il grupp bike invece partirà alle 12 (accompagnatore Guido Pucci 3922321509): possibilità di noleggio bici a pedalata assistita (contattare l'organizzatore). I due gruppi parteciperanno alla fiaccolata in occasione dell'accensione del presepe luminoso. Treni utili per rientrare a La Spezia in serata: ore 18,03 - 18,32 - 19,32 - 20,32 - 21,31. ccompagnatori: Pietro Andreani (32873665774) Giuliano Sarbia (3493414076). Per info Cai della Spezia tel: 0187\22873 Via Napoli, 156 - 19123, La Spezia. E-mail: cailaspezia@libero.it



L'associazione Dal canto suo Mangia Trekking organizza la consueta attività serale per assistere dall'alto della collina del Corniolo alla cerimonia, ed al magnifico spettacolo, di luci che ad essa si accompagna. Infatti oltre alle luminosità del presepe e dei fuochi d'artificio, è sempre straordinario osservare lo splendore delle luci dei paesi di Groppo, Volastra, San Bernardino, Corniglia, Vernazza e Monterosso che da una posizione "artistica" completano il meraviglioso scenario sul mare. L'iniziativa rientra nel progetto parchi di mare d'Appennino, e per i suoi contenuti viene promossa dal Parco Nazionale delle Cinque Terre e dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e sostenuta da importanti aziende italiane dei settori alpinismo/escursionismo (Aku, Camp, Lizard). La partecipazione è libera e gratuita, si raccomandano idonee calzature trekking, ed abbigliamento invernale serale, bevande calde, e torce elettriche ben funzionanti per l'escursione di rientro. Il partecipante assicura la propria idoneità fisica e responsabilità. (Preno & Info 339 2058652 Nadia).

Redazione

29/11/2019 09:50:16