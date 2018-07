Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 23 luglio alle 21.30 a Corniglia – Al Fosso si terrà il concerto blues dell’artista spagnolo Felix Slim, appuntamento del XXIV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, progetto realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Eventi Culturali 2018” e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria. Il concerto è organizzato dall’ Ensemble Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Vernazza. Considerato uno fra i migliori musicisti blues di Spagna e trapiantato a New York, Felix Slim è interamente un autodidatta specializzato nella musica blues, ragtime, swing degli anni ’20 – ’40. Influenzato dalle sonorità del delta, Texas e piemontesi, usa lo slide guitar, il fingerpicking e le accordature standard e aperte, interpretando i classici blues e le canzoni originali in maniera del tutto personalizzata con echi di flamenco, rebetiko e jazz manouche. Esperto nel passare dall’armonica al kazoo, la voce unica di Slim completa questi strumenti creando un fresco e unico suono vintage. L’ingresso al concerto è libero. Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2018 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com Per informazioni telefonare ai numeri 3929165767- 3386623132

