Cinque Terre - Val di Vara - Torna domenica 27 maggio la Fiera di San Pasquale Baylon a Brugnato, Dedicata al Santo patrono della città, fu istituita nel 1871 dal'allora consiglio comunale di Bugnato come fiera di merci e bestiame che doveva aver luogo ogni anno il 17 maggio allo scopo "...di migliorare il commercio e favorire l'industria..." In seguito la fiera fu trasferita alla quarta domenica di maggio, come sarà domenica, invadendo di colori, suoni e persone il centro storico della cittadina della Val di Vara.

