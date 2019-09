Vola nella scarpata con l'auto, ne esce con le sue gambe

Cinque Terre - Val di Vara - E' uscita da sola dalla macchina, finita sottosopra tra le frasche dopo essere uscita di strada. Una giovane di 25 anni se l'è cavata miracolosamente solo con qualche graffio dopo un volo di circa quattro metri in località Martinello nel territorio di Calice al Cornoviglio. L'incidente è avvenuto autonomamente. Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale con un'autogru e personale del distaccamento di Brugnato. Mentre la ferita frrita accompagnata fino al pronto soccorso, i pompieri si dedicavano al recupero della vettura che ha preso circa un'ora di tempo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.

