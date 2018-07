Cinque Terre - Val di Vara - In meno di dieci minuti una grande quantità di pioggia associata a lampi e saette si è abbattuta sulla Riviera spezzina e sul territorio del comune di Levanto.

Una fitta pioggia ha quasi impedito ai numerosi automobilisti in transito sulle strade comunali e provinciali una corretta visibilità.

Il località Legnaro proprio nei pressi del bivio per il piccolo paese, arbusti e materiale vario hanno ostruito in parte la carreggiata.

Numerose le telefonate al 112 per uno smottamento nei pressi del Camping San Michele.

21/07/2018 10:55:32