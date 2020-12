Una Panda zigzaga nella notte: tasso alcolico quattro volte il limite

Cinque Terre - Val di Vara - Un tasso alcolico di quasi quattro volte superiore al limite consentito per legge. E' quanto l'etilometro ha certificato per un automobilista 54enne fermato nella notte tra domenica e lunedì dai carabinieri della stazione di Levanto. Avevano appena notato una Panda che stava procedendo in modo pericoloso in strada. Lo stato di ebbrezza dell'uomo, residente nella Riviera Spezzina, è stato confermato dall'alcoltest. A precisa domanda, non ha fornito alcun motivo che giustificasse la propria presenza in strada alle 3.30 circa di notte, ed è stato quindi anche multato per la violazione delle norme anti Covid. La sua auto è stata sottoposta a sequestro per la successiva confisca.

REDAZIONE

08/12/2020 10:09:42