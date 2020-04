Un superstite di Albiano: "Mi sono trovato davanti il ponte come un muro"

Cinque Terre - Val di Vara - “Ho visto il ponte che mi crollava in faccia”. Dal letto di ospedale dove è ricoverato da ieri mattina il 37enne Andrea Angelotti ricorda così gli attimi di terrore vissuti sul ponte di Albiano Magra dove stava transitando con il suo mezzo. “Mi sono visto arrivare incontro i pezzi del ponte che veniva giù – ha raccontato oggi al Tg1 visibilmente provato – la sezione di asfalto si è impennata e me la sono trovata davanti come fosse un muro. Ho subito pensato “ecco, ci siamo, sono morto””. Il corriere Angelotti invece se l'è cavata con una lesione alla vertebra che ha reso necessario l'intervento chirurgico nella struttura ospedaliera di Cisanello a Pisa. Illeso invece il conducente dell'altro mezzo che stava attraversando il ponte al momento del crollo.

REDAZIONE

09/04/2020 15:46:33