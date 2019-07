Cinque Terre - Val di Vara - Alle 17 di oggi si è svolto un altro incidente che ha visto coinvolta una moto. Anzi, in questo caso, sono due i mezzi a due ruote che si sono scontrati in Via Brigate Partigiane, a Follo.

Sono tre i feriti politraumatizzati che dopo essere stati stabilizzati sono stati trasferiti al Sant'Andrea dal parte del personale sanitario giunto sul posto con le automediche D1 e D2, le ambulanze della Croce rossa di Follo, della Pubblica assistenza di Ceparana e di quella di Vezzano Ligure.

Si tratta di due uomini di 40 anni, indirizzati alla shock room in codice rosso, e di una ragazza di 28, trasportata al Pronto soccorso, anch'ella in codice rosso.

REDAZIONE

13/07/2019 20:04:51