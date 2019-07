Cinque Terre - Val di Vara - Una bevanda rosa non ben indentificata venduta a offerta e un quadernino per lasciare un ricordo. Si presentava così lo stand, completamente abusivo, allestito da un turista ventenne straniero sopreso dai Carabinieri forestali del Parco Nazionale delle Cinque Terre dopo numerose segnalazioni giunte al comando.

Il giovane è stato denunciato e dovrà pagare multe salatissime per il suo curioso metodo per arrotondare durante le vacanze. Il 20enne è stato pizzicato dai forestali mentre stava allestendo il suo banchetto dotato di: tavolino, ombrellone, dispenser con rubinetto con la bevanda misteriosa, bussolotto per le offerte e un quadernino dove lasciare un pensiero dopo aver consumato.

Peccato che questa pratica non si sia rivelata solo abusiva ma anche pericolosa: non c'era alcuna etichetta che specificasse la tipologia del liquido che veniva venduto. "Questo comportamento - ha spiegato il comandante del Coordinamento territoriale Carabinieri per l’Ambiente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Tenente Colonnello Silvia Olivari - è gravissimo e dobbiamo disincentivarlo in tutti i modi. Oltre ad approfittarsi di chi è più fragile, in particolar modo i turisti stranieri disorientati per la lontananza da casa, questa attività era completamente abusiva e irrintracciabile l'origine del liquido messo in vendita. Un nostro intervento incisivo era necessario".

Tutto il materiale è stato sequestrato... compreso il "guadagno": pochi spiccioli.

C.ALF

25/07/2019 17:15:50