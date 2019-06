Turista colombiana colpita da un treno a Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - Momenti di paura alla stazione ferroviaria di Manarola alle Cinque Terre. Una turista colombiana di 56 anni è stata colpita alla schiena da un treno che passava.

Stando a quanto si apprende l'incidente è avvenuto alle 14.30 nella stazione del borgo delle Cinque Terre, affollatissimo nei periodi estivi, dove la donna avrebbe sorpassato la linea gialla e sarebbe stata colpita dal treno proprio mentre stava cercando di scattare una fotografia. Per lo spostamento d'aria è stata sbalzata sulla banchina. Un episodio analogo aveva coinvolto un'altra turista qualche mese fa che aveva subito la semi amputazione di una gamba.

Immediato l'intervento della Polfer, della Croce rossa e del Soccorso alpino che proprio per fronteggiare possibili emergenze ha un avamposto in zona. La 56enne colpita dal treno è stata stabilizzata sul posto e ha riportato lesioni alla schiena che hanno reso necessario il ricovero in shock room all'ospedale Sant'Andrea della Spezia. La donna, che viaggiava sola, non ha mai perso conoscenza durante tutto l'intervento.

Il traffico ferrioviario ha subito uno stop per tutta la durata dell'intervento e alle 16 circa il convoglio è ripartito per la sua destinazione.

C.ALF

09/06/2019 16:15:44