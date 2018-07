Cinque Terre - Val di Vara - Un guasto all'Intercity 35870 proveniente da Livorno e diretto a Milano, alla stazione di Corniglia è la causa dei pesanti ritardi accumulati dai convogli in arrivo e in transito alla Spezia Centrale. Turisti e pendolari con gli occhi rivolti agli schermi attendono un treno che li porti verso le località della Cinque Terre dal capoluogo o, viceversa, un passaggio per la città. Al momento il regionale da Levanto delle 13.36 ha più di un'ora e mezza di ritardo come l'Intercity in arrivo da Torino Porta Nuova. Un'ora di attesa anomala invece per i treni da Genova e Sestri Levante. La circolazione ferroviaria è stata 'dirottata' su un unico binario: sul treno fermo si trovano circa 400 passeggeri.

REDAZIONE

24/07/2018 14:50:11