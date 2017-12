Cinque Terre - Val di Vara - "Lontano da casa e dalla sua famiglia, per la legge Damien è un cittadino del nostro Comune e, quindi, ci faremo carico del suo funerale e della sua sepoltura. Ma prima di un dovere giuridico, accogliere Damien rappresenta per noi un dovere morale. Anche se ormai troppo tardi, gli offriremo un luogo dove finalmente trovare la pace". Lo si legge in una nota diramata dal Comune di Riomaggiore e dedicata alla tragica vicenda del 24enne senegalese morto due giorni fa in stazione a Manarola, sotto un treno.



"La nostra comunità di migranti ha conosciuto il dolore, la disperazione e la solitudine dell'essere lontani da casa alla ricerca di un futuro - scrivono da Palazzo civico commentando l'estremo gesto del giovane -. Oggi, in una società sempre piu indifferente e complessa, la presenza di Damien e il suo gesto estremo servono a farci riflettere sul vero significato di accoglienza, in un territorio che fa dell'accoglienza (turistica) la sua vocazione principale. Chiudiamo questo anno con un momento di preghiera e di riflessione, con l'augurio che il nuovo anno possa portare più consapevolezza sul reale significato di accoglienza e soluzioni sostenibili per garantire una vera integrazione tra gli uomini".

REDAZIONE

31/12/2017 18:27:42