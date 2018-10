Cinque Terre - Val di Vara - I Vigili del fuoco di Brugnato sono intervenuti ieri pomeriggio per soccorrere una ragazza ribaltatasi con la propria autovettura sulla strada Aurelia nel comune di Borghetto Vara. La trentenne, residente in Alta Val di Vara, stava guidando la propria Ford Fiesta dalla frazione di Pogliasca verso Termine di Roverano quando ne ha perso il controllo e si è ribaltata in mezzo alla strada. La guidatrice, unica occupante dell'auto, é uscita dall'incidente riportando solo lievi ferite ed é stata lei stessa a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilevamenti del caso.

