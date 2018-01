Cinque Terre - Val di Vara - Con apposita ordinanza, la Provincia della Spezia ha deliberato l'istituzione del divieto di transito ai velocipedi in entrambi i sensi di circolazione lungo la Strada Provinciale n. 523 “del Colle di Cento Croci”, nel tratto di competenza spezzina, all'interno della galleria della “Madonna della Guardia”, nel territorio comunale di Maissana. L' ordinanza sarà efficace a far data dall’effettiva installazione della necessaria segnaletica, in conformità al vigente codice della strada. Il divieto sarà segnalato, grazie all'intesa con la Città Metropolitana di Genova, anche dall'imbocco lato genovese del tunnel. Via Veneto ha adottato il provvedimento in attesa del ripristino di completa e adeguata illuminazione all'interno della galleria. Il tutto considerando anche l'esistenza di un percorso alternativo per i ciclisti costituito dalla viabilità per il Santuario della Madonna della Guardia (Valico di Velva).

05/01/2018 15:21:40