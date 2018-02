Cinque Terre - Val di Vara - I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti alle 14:30 in via Venaro nel comune di Bolano dove un’auto condotta da una donna trentasettenne è uscita di strada finendo nel corso d’acqua che costeggia la strada.

A causa di una distrazione della conducente il veicolo ha sbandato capovolgendosi lungo la scarpata per finire dentro il corso d’acqua.



La donna è rimasta illesa, è riuscita ad uscire autonomamente dall’auto e a chiamare i soccorsi. Immediatamente dalla centrale di via Antoniana è partita una squadra di cinque operatori con un’autopompa e una di due operatori con l’autogru.

Giunti sul posto in una manciata di minuti si è provveduto a sollevare il veicolo dal letto del corso d’acqua e porlo sulla sede stradale dove è stato poi caricato da un carro attrezzi.

Sul posto una pattuglia della Guardia di Finanza e una della Polizia locale hanno provveduto al blocco del traffico per la durata delle operazioni, che sono durate circa un’ora.

24/02/2018 18:20:45