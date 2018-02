Cinque Terre - Val di Vara - L’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta - o quella residua - in regime di libertà assistita e controllata, ed è stato concepito per aiutarlo nel reinserimento sociale nel rispetto, però, di una serie di prescrizioni. Un 75enne di Bolano condannato per reati in materia fiscale, tuttavia, le ha ripetutamente violate ed ha continuato a comportarsi come se nulla fosse, come è stato constatato – e riportato puntualmente al Magistrato di Sorveglianza – dai Carabinieri della Stazione di Ceparana. Per l’uomo, così, si sono riaperte le porte del carcere, dove dovrà scontare la condanna.





REDAZIONE

01/02/2018 17:01:23